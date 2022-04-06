Блинкен согласился с Зеленским насчет наличия «проблемы» в Совбезе ООН

Госсекретарь США Блинкен согласился, что в Совбезе ООН есть «фундаментальная проблема»

Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с президентом Украины Владимиром Зеленским насчет наличия «проблемы» в Совбезе ООН. Его слова передает ТАСС.

По словам Блинкена, «фундаментальная проблема» заключается в том, что один из постоянных членов Совбеза, который обязан поддерживать международный мир и безопасность, «грубо нарушает их своей агрессией в отношении Украины». «И это Россия», — констатировал он.

При этом, по мнению госсекретаря, ООН «в целом мощно объединилась в поддержку Украины». «Но у самого СБ есть проблема, которая является настоящим вызовом, и до тех пор, пока Россия не будет действовать как ответственный член этого совета, проблема будет оставаться», — заключил Блинкен.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о невозможности исключения России из Совета безопасности. Она признала, что страны Запада стремятся предпринять все усилия для изоляции государства.