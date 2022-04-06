Экономист рассказал о трудном выборе России из-за заморозки валютных резервов

Экономист Подлевских заявил, что заморозка резервов поставит Россию перед трудным выбором

Технический дефолт России по внешним обязательствам возможен ввиду международных санкций и заморозки валютных резервов страны, предположил экономист, финансовый аналитик Николай Подлевских. В разговоре с «Лентой.ру» он уточнил, что дефолт по внутренним обязательствам, который отразится на жизни россиян, на текущий момент не стоит на повестке. Тем не менее сейчас Россия стоит перед трудным выбором, считает специалист.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки раскрыла главную цель санкций против Москвы. На вопрос о том, является ли целью США в настоящий момент добиться дефолта в России, она ответила, что своими действиями Вашингтон дает ей выбор между дефолтом и истощением валютных резервов.

«Ситуация крайне неприятна»

«Оба варианта довольно тяжелые. США хотят запретить нам гасить долги по облигациям с замороженных резервов, а я напоминаю, что первый платеж был сделан именно за счет резервов. Но сейчас планы поменялись, что ставит нас перед трудным выбором: либо истощать оставшиеся запасы, либо объявлять дефолт», — заметил Подлевских.

Аналитик допустил, что позиция Штатов может несколько смягчиться ввиду того, что у России много рычагов давления, таких как продажа урана, более жесткие правила по продаже товаров за рубли.

«И все же в любом случае градус противостояния России и Штатов повышается. Сложившаяся ситуация крайне неприятна. Если придется совершать текущие платежи из оставшихся резервов, на которые пока не наложены санкции, то они очень быстро истощатся: дело в том, что их у нас достаточно много, за год это где-то 50-60 миллиардов, а резервы тем временем сократились более чем вдвое», — подчеркнул экономист.

Дефолт по внешним обязательствам, по словам Подлевских, принесет прежде всего имиджевые потери для будущих размещений облигаций на зарубежных рынках. Что касается дефолта по внутренним обязательствам, то он пока не обсуждается.

«Обязательства по внутренним платежам будут исполняться, по крайней мере в ближайшее время», — подытожил экономист.

Ранее Псаки рассказала о намерениях США ввести новые ограничительные меры против против членов правительства России, финансовых институтов и предприятий. Они также будут включать в себя запрет на новые инвестиции в страну. Санкции должны будут вступить в силу 6 апреля.