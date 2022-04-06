США «дали России выбор» между дефолтом и истощением

Псаки заявила, что США поставили перед Россией выбор между дефолтом и истощением

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки раскрыла главную цель санкций против Москвы. На вопрос о том, является ли целью США в настоящий момент добиться дефолта в России, она ответила, что своими действиями Вашингтон дает ей выбор между дефолтом и истощением валютных резервов, сообщает ТАСС.

У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы или объявить дефолт Джен Псаки пресс-секретарь Белого дома

Официальный представитель Белого дома призналась, что не может оценить сроки, в которые стоит ожидать исполнения поставленных США целей, заявив, что частично это будет зависеть от принятого российскими властями решения.

Новые санкционные меры

Ранее Псаки рассказала о намерениях США ввести новые ограничительные меры против против членов правительства России, финансовых институтов и предприятий. Они также будут включать в себя запрет на новые инвестиции в страну. Санкции должны будут вступить в силу 6 апреля.

Кроме того, сообщалось, что Европейская комиссия планирует выступить с предложением к странам Евросоюза о введении новых антироссийских мер, которые будут включать в себя запрет на импорт угля, резины, химикатов и другой продукции.

9 миллиардов евро составляет сумма ежегодного импорта продукции в страны ЕС из России

Помимо этого, будет рассмотрен запрет на экспорт полупроводников, компьютеров, оборудования для сжиженного природного газа (СПГ) и иной техники.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, в свою очередь, подчеркнул, что пятый по счету пакет санкций Евросоюза в отношении России включает в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, угля, а также новые персональные санкции. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен добавила, что частью нового пакета санкций станет запрет на любые трансакции с четырьмя «ключевыми российскими банками», включая ВТБ.

Сомнительный эффект от санкций

Цели, которых собираются достичь страны, вводящие ограничения против России, понятны, однако все чаще встают вопросы о том, удастся ли их достичь и действительно ли в итоге эффект окажется таким, каким эти государства его видят. Так, например, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главной жертвой санкций Запада стала отнюдь не Россия, а вся мировая экономика.

Также, вопреки громким заявлениям американских властей, в возможности достичь поставленных целей усомнились и в США. Профессор Пенсильванского университета Филип Николс отметил, что, несмотря на большое число введенных против России санкций, ее экономика не потерпела крах. Он подчеркнул, что Россия, по всей видимости, оказалась хорошо подготовлена к оплате всех своих долговых обязательств в течение долгого времени, а новые ограничения лишь немного осложнят этот процесс, но не более того.

Санкции делают то, для чего они и предназначены: они создают для российской экономики нагрузку низкой интенсивности, однако при этом фундаментальную. Но в краткосрочной перспективе мы не увидим ничего близкого к коллапсу в российской экономике Филип Николс профессор Пенсильванского университета

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов считает, что из-за усиления санкционного давления на Россию мир ожидает глобальный продовольственный кризис. По его мнению, это произойдет из-за нарушений хозяйственных связей и логистики продовольственного сырья и удобрений, нарастания дефицита и роста цен на энергоносители.