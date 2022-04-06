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Дегтярев назвал Жириновского пророком в своем отечестве

Губернатор Хабаровского края Дегтярев назвал Жириновского пророком в своем отечестве
Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подтвердил смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского, назвав его пророком в своем отечестве. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Спасибо за все, учитель. Дело всей Вашей жизни будет жить», — написал Дегтярев.

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Он выразил соболезнования родным и близким Жириновского, а также его соратникам по партии и сторонникам.

О смерти лидера ЛДПР Жириновского стало известно в среду, 6 апреля — об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Минздраве заявили, что врачи до последнего боролись за жизнь политика, ему оказывалась вся необходимая помощь.

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Анастасия Шейкина
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