Избитый фигурист Соловьев рассказал о состоянии здоровья

Избитый фигурист Дмитрий Соловьев рассказал о полном восстановлении

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал, что полностью восстановился после нападения в конце прошлого года в Москве. О состоянии здоровья спортсмен высказался в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Сначала думал, что сотрясение. Оказалось кровоизлияние. Но сейчас все хорошо, спасибо вам! Мне очень повезло с врачами в больнице», — добавил Соловьев.

21 декабря спортсмен был избит в Москве тремя мужчинами, когда вступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. У фигуриста была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Его госпитализировали в Боткинскую больницу.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Игр-2018 в командных соревнованиях.