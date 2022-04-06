Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
ЦСКА
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
КХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 3-й матч
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|19-й тур
Бёрнли
Сегодня
21:30 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Вильярреал
Сегодня
22:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Избитый фигурист Соловьев рассказал о состоянии здоровья

Избитый фигурист Дмитрий Соловьев рассказал о полном восстановлении

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал, что полностью восстановился после нападения в конце прошлого года в Москве. О состоянии здоровья спортсмен высказался в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Сначала думал, что сотрясение. Оказалось кровоизлияние. Но сейчас все хорошо, спасибо вам! Мне очень повезло с врачами в больнице», — добавил Соловьев.

21 декабря спортсмен был избит в Москве тремя мужчинами, когда вступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. У фигуриста была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Его госпитализировали в Боткинскую больницу.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Игр-2018 в командных соревнованиях.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский
У берегов Турции обнаружили еще одну мину
Эстонский инструктор йоги научилась вызывать оргазм только силой мысли
Норвегия решила выслать трех российских дипломатов
В ЛДПР раскрыли подробности об отпевании Жириновского
Власти Люксембурга решили выслать российского дипломата
Британия решила отправить Украине помощь в виде машин скорой помощи
Политолог объяснила умение умершего Жириновского предсказывать события
В Госдуме прокомментировали идею продления майских выходных
В России выросло производство муки и зерновых
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.