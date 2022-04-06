Хорватия вышлет часть российских дипломатов из страны

Хорватия решила выслать сотрудников посольства России в знак солидарности с НАТО

Хорватия вышлет часть дипломатов российского посольства из страны в знак солидарности с НАТО и Евросоюзом. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Гордан Грлич-Радман, пишет ТАСС.

Он уточнил, что данное решение принято в качестве ответной меры на специальную военную операцию России на Украине.

Ранее Румыния объявила десять российских дипломатов персонами нон грата. Российских дипломатов также выслали из Франции, Германии, Швеции, Италии и других стран Европы.

В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил, что дипотношения Москвы с западными странами могут быть разорваны.