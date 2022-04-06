Теплая погода обвалила цены на газ в Европе

Цены на природный газ в Европе упали из-за теплой погоды и поставок СПГ

Цены на природный газ в Европе продолжают падать — причиной их обвала стали теплая погода и флотилия танкеров со сжиженным природным газом (СПГ), которая направляется на континент. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В ходе сессии 6 апреля фьючерсы на газ в Европе торговались в районе 109 евро за мегаватт/час, или около 1253 долларов за тысячу кубометров. Газовые цены отскочили от мартовских максимумов, когда тысяча кубометров торговалась на уровне 2400 долларов.

Поставки природного газа из РФ в Европу по-прежнему остаются в центре внимания, особенно после указа президента России Владимира Путина о переводе оплаты топлива в рубли. На этом фоне несколько относительно небольших потребителей, включая Литву и Данию, уже отказались от поставок российского газа. Однако весь Евросоюз не может полностью избавиться от импорта энергоресурсов из России. Странам Европы потребуются дополнительные объемы топлива даже с наступлением летнего сезона, чтобы пополнить газовые хранилища перед следующей зимой.

«Для ЕС было бы трудно ввести эмбарго на поставки нефти из России. Что касается российского газа, то это практически невозможно, — сообщил глава отдела анализа сырьевых товаров в Goldman Sachs Джефф Карри. — Газ станет последним энергетическим ресурсом, который Европа может забойкотировать».

В марте стоимость газа на бирже резко выросла после обострения ситуации на Украине и сокращения запасов в европейских подземных хранилищах. Россия продолжает поставлять газ в страны Европы, а лидеры ЕС пытаются найти альтернативу российскому топливу.