Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Теплая погода обвалила цены на газ в Европе

Цены на природный газ в Европе упали из-за теплой погоды и поставок СПГ

Фото: Desmond Boylan / Reuters

Цены на природный газ в Европе продолжают падать — причиной их обвала стали теплая погода и флотилия танкеров со сжиженным природным газом (СПГ), которая направляется на континент. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В ходе сессии 6 апреля фьючерсы на газ в Европе торговались в районе 109 евро за мегаватт/час, или около 1253 долларов за тысячу кубометров. Газовые цены отскочили от мартовских максимумов, когда тысяча кубометров торговалась на уровне 2400 долларов.

Поставки природного газа из РФ в Европу по-прежнему остаются в центре внимания, особенно после указа президента России Владимира Путина о переводе оплаты топлива в рубли. На этом фоне несколько относительно небольших потребителей, включая Литву и Данию, уже отказались от поставок российского газа. Однако весь Евросоюз не может полностью избавиться от импорта энергоресурсов из России. Странам Европы потребуются дополнительные объемы топлива даже с наступлением летнего сезона, чтобы пополнить газовые хранилища перед следующей зимой.

Котировки TTF1! от TradingView

«Для ЕС было бы трудно ввести эмбарго на поставки нефти из России. Что касается российского газа, то это практически невозможно, — сообщил глава отдела анализа сырьевых товаров в Goldman Sachs Джефф Карри. — Газ станет последним энергетическим ресурсом, который Европа может забойкотировать».

В марте стоимость газа на бирже резко выросла после обострения ситуации на Украине и сокращения запасов в европейских подземных хранилищах. Россия продолжает поставлять газ в страны Европы, а лидеры ЕС пытаются найти альтернативу российскому топливу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Песков назвал решение на случай отказа Европы от российского газа
Создан способный к осязанию протез
Экономист оценил эффект от новых антироссийских санкций
В России разработали радар с повышенной скрытностью
Пятерых россиян задержали за похищение людей ради полумиллиона рублей
Мини-юбки стали модным трендом у женщин зрелого возраста в 2022 году
Минобороны заявило о готовящейся провокации украинских спецслужб
Педофил из Москвы совратил российскую школьницу по видеосвязи
Джастин Бибер предложил оплатить сеансы психотерапии для поклонников
Зеленский пообещал встречу со странами-гарантами безопасности Украины без России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.