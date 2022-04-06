В КПРФ отреагировали на смерть Жириновского

Член КПРФ Харитонов заявил, что лидер ЛДПР Жириновский выступал за крепкую Россию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский всегда выступал за крепкую Россию. Об этом заявил член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов, сообщает РИА Новости.

«Видел его восхождение на политический олимп. Смело, отчаянно. Он тогда везде выступал… Помню, подошел, познакомились, он дал визитку мне. У нас были добрые, дружеские отношения», — отреагировал Харитонов на смерть политика.

Он добавил, что споры между ним и Жириновским были «чисто политическими», и после них они могли пожать друг другу руки.

Днем 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти Жириновского. Он назвал лидера ЛДПР ярким, талантливым политиком.

О болезни Жириновского стало известно в феврале, когда его госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса. Первые сообщения о смерти политика поступили 25 марта, но позже были опровергнуты.