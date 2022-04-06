Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В КПРФ отреагировали на смерть Жириновского

Член КПРФ Харитонов заявил, что лидер ЛДПР Жириновский выступал за крепкую Россию
Николай Харитонов

Николай Харитонов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский всегда выступал за крепкую Россию. Об этом заявил член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов, сообщает РИА Новости.

«Видел его восхождение на политический олимп. Смело, отчаянно. Он тогда везде выступал… Помню, подошел, познакомились, он дал визитку мне. У нас были добрые, дружеские отношения», — отреагировал Харитонов на смерть политика.

Он добавил, что споры между ним и Жириновским были «чисто политическими», и после них они могли пожать друг другу руки.

Материалы по теме:
Либерал. Демократ. Плейбой. Владимир Жириновский умер от коронавируса. За что его любила и ненавидела вся Россия?
Либерал. Демократ. Плейбой.Владимир Жириновский умер от коронавируса. За что его любила и ненавидела вся Россия?
00:00
«Я мечтаю сто дней быть никем» Умер Владимир Жириновский. Какие слова скандального политика навсегда войдут в историю?
«Я мечтаю сто дней быть никем»Умер Владимир Жириновский. Какие слова скандального политика навсегда войдут в историю?
00:00

Днем 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти Жириновского. Он назвал лидера ЛДПР ярким, талантливым политиком.

О болезни Жириновского стало известно в феврале, когда его госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса. Первые сообщения о смерти политика поступили 25 марта, но позже были опровергнуты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский
У берегов Турции обнаружили еще одну мину
Эстонский инструктор йоги научилась вызывать оргазм только силой мысли
Норвегия решила выслать трех российских дипломатов
В ЛДПР раскрыли подробности об отпевании Жириновского
Власти Люксембурга решили выслать российского дипломата
Британия решила отправить Украине помощь в виде машин скорой помощи
Политолог объяснила умение умершего Жириновского предсказывать события
В Госдуме прокомментировали идею продления майских выходных
В России выросло производство муки и зерновых
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.