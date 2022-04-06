Разработана самовосстанавливающаяся керамика

Российские ученые разработали самовосстанавливающуюся керамику для летательных аппаратов

Российские ученые из Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) разработали

самовосстанавливающуюся керамику, которую планируют использовать для высокоскоростных летательных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников института.

Как уточняется, неоксидный керамический композит способен к «самозалечиванию» повреждений и дефектов. Такой механизм действия обусловлен технологией производства — при повышенных температурах на поверхности керамики начинает формироваться стеклянное покрытие, препятствующее доступу кислорода. Благодаря этому трещины и сколы, возникающие в процессе эксплуатации, начинают восстанавливаться в течение десяти минут. Разработчики сравнивают прочность материала с алмазом. Кроме того, он способен выдержать воздействие температур до 2700 градусов Цельсия, в отличие от аналогов, которые сохраняют свои свойства только до 2000 градусов.

Спектр применения самозалечивающейся керамики включает в себя производство турбин, двигателей космических аппаратов, а также скоростных самолетов и ракет.

В марте 2022 года отечественные ученые из Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ совместно с турецкими коллегами из Республиканского университета Сиваса создали новый метод очистки жидких радиоактивных отходов. Твердый осадок, получившийся в результате очистки, предложили использовать для производства радиоактивной керамики.