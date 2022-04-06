Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В ЛДПР подтвердили смерть Жириновского

В ЛДПР подтвердили смерть лидера партии Владимира Жириновского

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Смерть Владимира Жириновского подтвердили в ЛДПР. Об этом партия сообщила в своем Telegram-канале.

В ЛДПР смерть Жириновского назвали ударом для всей России, для армии и для сторонников политика.

«Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира», — заявили в партии.

О смерти лидера ЛДПР в среду, 6 апреля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал Жириновского ярким и талантливым политиком, который «глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел».

Владимира Жириновского госпитализировали с омикрон-штаммом коронавируса в центральную клиническую больницу в начале февраля. На фоне коронавируса у политика развилась двусторонняя пневмония.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Умер Владимир Жириновский
В Кремле допустили «искусственный» дефолт в России
Объяснена причина болевых ощущений после COVID-19
Кремль ответил на вопрос о неуместности парада 9 мая из-за ситуации на Украине
Назван возможный преемник Жириновского во главе ЛДПР
Не знавшая о своей беременности женщина внезапно родила в душе
Кремль описал ход переговоров с Украиной фразой «идут более вязко»
Девушка заказала платье у швеи и получила «неумело скроенную занавеску»
Кремль назвал программу США по биолабораториям непрозрачной
Песков объяснил решение сократить военную активность под Киевом и Черниговом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.