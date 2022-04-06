В ЛДПР подтвердили смерть Жириновского

В ЛДПР подтвердили смерть лидера партии Владимира Жириновского

Смерть Владимира Жириновского подтвердили в ЛДПР. Об этом партия сообщила в своем Telegram-канале.

В ЛДПР смерть Жириновского назвали ударом для всей России, для армии и для сторонников политика.

«Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира», — заявили в партии.

О смерти лидера ЛДПР в среду, 6 апреля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал Жириновского ярким и талантливым политиком, который «глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел».

Владимира Жириновского госпитализировали с омикрон-штаммом коронавируса в центральную клиническую больницу в начале февраля. На фоне коронавируса у политика развилась двусторонняя пневмония.