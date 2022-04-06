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Писатель Лукьяненко высказался о скончавшемся Жириновском

Сергей Лукьяненко высказался об умершем Жириновском и назвал его неоднозначной фигурой

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Писатель Сергей Лукьяненко высказался о скончавшемся в среду, 6 апреля, главе ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом сообщает издание News.ru.

По мнению Лукьяненко, лидер ЛДПР запомнится «неоднозначной и нестандартной фигурой в политической истории России». «У меня создалось впечатление, что Жириновский гораздо более глубокий, интересный и серьезный, чем тот эпатажный образ, который он транслировал в мир. Его уход — некий знак смены политического поля. Жириновский во многом олицетворял период до 2000 года, самого начала политической жизни в РФ после распада СССР», — заявил писатель.

Лукьяненко также добавил, что ему было бы любопытно узнать, как политик отреагировал бы на то, что происходит на международной арене сейчас. «Он не всегда был прав в своих поступках и высказываниях, мне кажется, но он — пример живого политика, а не исключительно политической функции», — подытожил писатель.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов тоже высказался о смерти политика и поделился целями, которые они ставили совместно.

Ранее стали известны вероятные преемники Жириновского на посту лидера ЛДПР.

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Анастасия Астахова
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