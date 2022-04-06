В Болгарии указали на выход России из долларовой матрицы

Политолог Чуков заявил о важной роли России в выходе мира из долларовой матрицы

Мир выходит из долларовой матрицы. Об этом «Радио Болгария» рассказал эксперт по вопросам международной политики Боян Чуков.

По его словам, Москва играет в этом процессе крайне важную роль. «Это термоядерная бомба, сброшенная Россией на экономику и финансовую политику», — указал политолог, пояснив, что имеет в виду переход России на торговлю в национальных валютах с Индией и Китаем.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь такие государства должны открывать счета в Газпромбанке и перечислять на них средства в иностранных валютах, на которые затем банк будет покупать рубли и переводить их на рублевые счета импортеров.

Ранее директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев предсказал, что западные санкции приведут к переориентации России с Запада на Восток и наращиванию торговли с Китаем. Он напомнил, что в 2021 году товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных 140 миллиардов долларов, а к 2025 году стороны хотят выйти на показатель в 200 миллиардов долларов. По его словам, рост сотрудничества с Пекином вследствие западных санкций, вероятно, позволит странам выйти на заданную отметку раньше намеченных сроков.