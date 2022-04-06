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Стало известно об угрозе взрыва на рейсе из Салехарда в Москву

Неизвестный сообщил о «минировании» следовавшего из Салехарда в Москву самолета

Фото: Shutterstock

Неизвестный заявил об угрозе взрыва самолета, следовавшего по маршруту Салехард — Москва. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Уточняется, что после получения анонимного сообщения о «минировании» воздушное судно совершило посадку в столичном аэропорту Шереметьево. В настоящее время экстренные службы проводят проверку на наличие взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов на борту лайнера.

Ранее 1 апреля сообщалось, что авиаперевозчик Nordwind также получил сообщение о «минировании» рейса Уфа — Калининград. Об угрозе взрыва стало известно из анонимных писем, которые поступили сразу на несколько адресов, в том числе на электронную почту аэропорта Храброво.

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Валентина Процкова
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