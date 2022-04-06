В Совфеде призвали россиян отказаться от путешествий в Европу из-за инцидента в Бухаресте

Россиян призвали отказаться от поездок в Европу из-за ситуации в столице Румынии, где автомобиль врезался в ворота российского посольства. Об этом в интервью News.ru заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Комментируя инцидент в Бухаресте, он пояснил, что не поехал бы в европейские страны, поскольку на данный момент там происходят конфликты даже на бытовом уровне.

При этом, по его словам, провокации были и раньше. «В прошлом году, позапрошлом, это делали на отдыхе в Турции, устраивали драки», — приводит издание его слова.

Утром 6 апреля автомобиль врезался в ворота посольства России в Румынии. Перед этим водитель что-то кричал охране дипмиссии. В результате удара машина загорелась, водитель погиб. Личность мужчины установлена. Им оказался ранее приговоренный к 15 годам за сексуальное насилие в отношении своей дочери Богдан Драгич. Отмечается, что последней публикацией в его социальных сетях стало сообщение со словами «Я украинец».

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин назвал произошедшее терактом. По словам главы дипмиссии, водитель предварительно загрузил автомобиль канистрами с горючим и затем намеревался протаранить ворота и совершить поджог здания. Он отметил, что ранее «посольство неоднократно получало прямые угрозы по электронной почте».

В конце марта в Совфеде сочли возможным разрыв отношений России с Европой.

