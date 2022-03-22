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В Совфеде сочли возможным разрыв отношений России с Европой

Сенатор Цеков допустил разрыв отношений России с Европой

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Отношения России с Европой, как и с США, могут быть разорваны, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. О возможном разрыве дипломатических отношений с Европой он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Это (разрыв отношений между Россией и Европой — прим. "Ленты.ру")вполне возможно, но больше будет страдать Европа. Мы тоже, безусловно, но в меньшей степени, потому что все эти европейские прелести не пропитали наше общество. Какую-то часть общества пропитали, ту, которая любит ездить в Европу, но это люди с большими амбициями, с большим достатком, достаток этот они, понятно, заработали за счет другой части нашего общества, но их не так много. А Европа будет страдать, они это уже начинают понимать», — поделился сенатор.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что отношения России и США находятся на грани разрыва, и властям США необходимо остановиться в своей эскалации отношений с РФ. В разговоре с «Лентой.ру» Цеков отметил, что разрыв из-за позиции Америки возможен, но это крайний вариант, так как отношения двух ведущих ядерных государств всегда должны поддерживаться.

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Екатерина Смирная
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