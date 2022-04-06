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В США не увидели возможности исключения России из состава СБ ООН

В Белом доме заявили, что не увидели возможности исключить Россию из состава СБ ООН

Фото: Pixabay

Администрация США не увидела возможности исключить Россию из состава Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов, пишет ТАСС.

Комментируя высказывания украинского президента Владимира Зеленского, выразившего недовольство тем, что Россия является постоянным членом СБ ООН и имеет право вето, она отметила, что, вероятнее всего, он говорил о своем разочаровании. «Которое мы разделяем, тем, что Россия является постоянным членом СБ ООН. Мы не видим возможности изменения этого», — сказала Псаки.

Ранее Зеленский предложил Совету Безопасности ООН самораспуститься или исключить Россию из своего состава. Украинский лидер призвал Совбез ООН принять меры, «нацеленные на восстановление мира на Украине», и предложил для этого два альтернативных пути: либо исключить из состава Россию, чтобы она не могла блокировать соответствующие решения, либо распустить Совет.

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Марина Совина
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