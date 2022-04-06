В смартфонах Samsung нашли опасную уязвимость

Специалисты Kryptowire обнаружили уязвимость в смартфонах Samsung

В смартфонах Samsung нашли уязвимость, которая позволяла хакерам совершать атаки на девайсы пользователей. Об этом сообщает издание Android Police.

Журналисты ссылаются на исследование компании Kryptowire, специалисты которой рассказали о проблеме. По их словам, девайсы Samsung оставались незащищенными годами из-за уязвимости в ПО. Системная брешь была обнаружена в популярных смартфонах бренда, работающих на ОС, начиная с Android 9 и заканчивая актуальной Android 12.

Опасная уязвимость позволяла вредоносным приложениям получать доступ к защищенным функциям телефонов без предоставления пользователем каких-либо разрешений. Для активации вируса необходимо было лишь один раз запустить программу. Системная брешь позволяла злоумышленникам сбрасывать смартфон до заводских настроек, совершать звонки, устанавливать и удалять приложения, отключать https-соединения с сайтами.

На момент публикации расследования эксперты фирмы подтвердили факт наличия проблемы на смартфонах Samsung Galaxy S21 Ultra, S10+ и A10e. Судя по всему, более старые устройства корейского бренда не пострадали. Так, на Samsung Galaxy S8 под управлением Android 8 подобную неполадку не обнаружили.

Специалисты ранее сообщили о проблеме Samsung. Уточняется, что в компании приняли меры и уже выпустили закрывающее уязвимость обновление, которое вышло в феврале.

В середине марта Samsung признала уязвимость Dirty Pipe, которая позволяла злоумышленникам взламывать зашифрованную информацию на смартфонах Galaxy. В компании пообещали исправить проблему с обновлением.