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Политолог объяснила умение умершего Жириновского предсказывать события

Политолог Ведута объяснила умение Жириновского предсказывать события его характером
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Владимир Жириновский обладал исследовательских характером и мог видеть то, чего не видели другие. Так умение скончавшегося лидера ЛДПР предсказывать события «Ленте.ру» объяснила заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ Елена Ведута.

Она отметила, что, имея определенную базу знаний, политик мог спрогнозировать ход событий. «А мы не предпринимали мер, чтобы его негативные прогнозы не сбывались», — рассказала политолог.

Ведута также заявила, что Жириновский нравился многим людям, поскольку обладал харизмой и мог в красках описывать происходящее.

«Яркий был политик. Я не всегда была согласна с его оценками, потому что [он] критически относился к советскому периоду, но по-человечески очень жаль. Не думаю, что наши руководители и депутаты фракции оказывают очень сильное влияние на политику государства», — подытожила собеседница «Ленты.ру».

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О смерти Владимира Жириновского стало известно ранее 6 апреля. О его кончине после тяжелой и продолжительной болезни сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал умершего ярким и талантливым политиком, который «глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел».

Позднее данные о смерти подтвердили в партии ЛДПР и Минздраве.

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Евгения Куликова
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