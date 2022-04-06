Германия поддержит жизнеспособные решения по итогам переговоров России и Украины

Кабмин ФРГ пообещал поддержать жизнеспособные решения по итогам переговоров Москвы и Киева

Германия внимательно следит за ходом переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кабмин ФРГ.

По словам представителя ведомства, в Берлине приветствуют тот факт, что переговоры Москвы и Киева продолжаются, несмотря на события вокруг украинского города Буча. В правительстве Германии отметили, что внимательно следят за данным процессом, и пообещали поддержать жизнеспособные решения по итогам переговоров. При этом представитель Кабмина ФРГ подчеркнул, что прежде всего нужно договориться о прекращении огня для того, чтобы «дать переговорам необходимое пространство».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что представители Украины встретятся со странами-гарантами безопасности страны без участия России. «Эта встреча точно будет, потому что ее подтвердили, эту встречу, представители стран будущих гарантов. Это касается США, Британии, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля», — рассказал Зеленский. Он пояснил, что на переговорах Киев обсудит с партнерами объединенное понимание гарантий безопасности. Только после этого представители Украины встретятся с Россией.

3 апреля киевские власти и зарубежные СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в украинской Буче. На распространяемых кадрах были видны трупы людей. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что полностью опровергает идею о том, что российские военнослужащие могли быть причастны к ситуации с массовыми убийствами в украинской Буче. По его словам, изображения, которые были представлены, являются результатом организованной фальсификации.

