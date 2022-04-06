Захарова четырьмя словами ответила на высылку Грецией российских дипломатов

Захарова пообещала, что Россия ответит на высылку 12 своих дипломатов из Греции

Россия обещает ответить Греции на высылку 12 своих дипломатов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Россия даст соответствующий ответ», — заявила в четырех словах дипломат, комментируя вопрос агентства о контрмерах Москвы.

Ранее власти в Афинах уведомили российского посла, что Греция решила объявить 12 российских дипломатов персонами нон грата. Такое решение последовало после сообщений об обнаружении тел сотен мирных жителей в городе Буча под Киевом.

За последнюю неделю ряд европейских стран приняли решение выслать десятки российских дипломатов. Некоторые из них были объявлены персонами нон грата по обвинению в шпионаже.