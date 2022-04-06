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Захарова четырьмя словами ответила на высылку Грецией российских дипломатов

Захарова пообещала, что Россия ответит на высылку 12 своих дипломатов из Греции

Фото: Посольство России в Греции

Россия обещает ответить Греции на высылку 12 своих дипломатов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Россия даст соответствующий ответ», — заявила в четырех словах дипломат, комментируя вопрос агентства о контрмерах Москвы.

Ранее власти в Афинах уведомили российского посла, что Греция решила объявить 12 российских дипломатов персонами нон грата. Такое решение последовало после сообщений об обнаружении тел сотен мирных жителей в городе Буча под Киевом.

За последнюю неделю ряд европейских стран приняли решение выслать десятки российских дипломатов. Некоторые из них были объявлены персонами нон грата по обвинению в шпионаже.

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Николай Чигасов
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