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Политолог назвал условие для отмены санкций США против России

Политолог Калачев назвал условием для возможной отмены санкций мир России и Украины

Фото: Максим Шеметов / Reuters

США не намерены отменять санкции против России, а, наоборот, собираются принять очередной пакет ограничений, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Условие снятия ограничений он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь призвал США отменить санкции против России для урегулирования украинского конфликта.

По мнению политолога, сам Лицзянь прекрасно понимает, что это невозможно и его заявление — не более чем риторика. «По поводу санкций уже были соответствующие заявления должностных лиц США, которые говорили о том, что санкции могут сняться только после прекращения спецоперации и заключения мирного соглашения. Поскольку мы с вами не видим пока подвижек в этом вопросе, разговор об этом — это переливание из пустого в порожнее», — отметил он.

В США анонсировали 6 апреля раскрытие нового пакета санкций против РФ. По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, он запретит новые инвестиции в страну.

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Екатерина Смирная
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