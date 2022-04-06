Политолог назвал условие для отмены санкций США против России
США не намерены отменять санкции против России, а, наоборот, собираются принять очередной пакет ограничений, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Условие снятия ограничений он назвал в разговоре с «Лентой.ру».
Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь призвал США отменить санкции против России для урегулирования украинского конфликта.
По мнению политолога, сам Лицзянь прекрасно понимает, что это невозможно и его заявление — не более чем риторика. «По поводу санкций уже были соответствующие заявления должностных лиц США, которые говорили о том, что санкции могут сняться только после прекращения спецоперации и заключения мирного соглашения. Поскольку мы с вами не видим пока подвижек в этом вопросе, разговор об этом — это переливание из пустого в порожнее», — отметил он.
В США анонсировали 6 апреля раскрытие нового пакета санкций против РФ. По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, он запретит новые инвестиции в страну.