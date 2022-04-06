Чемпион ОИ из России рассказал об отношениях с иностранными спортсменами

Российский шорт-трекист Елистратов рассказал о хороших отношениях с иностранцами

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов рассказал, что поддерживает хорошие отношения с иностранными спортсменами. Об этом сообщает ТАСС.

По словам россиянина, он продолжает тренироваться в разных странах и общаться с атлетами из-за рубежа. «Все меня поддержали, лично у нас в шорт-треке не могу сказать, чтобы кто-то из спортсменов был против россиян», — поделился Елистратов.

Ранее 6 апреля российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала о поддержке иностранных спортсменов после отстранения россиян от международных турниров. По ее словам, две соперницы написали ей сообщения в соцсетях.

Елистратов — олимпийский чемпион в эстафете на Играх-2014 в Сочи. Он также взял две бронзы на дистанции 1500 метров на ОИ-2018 и Играх-2022. В этой же дисциплине россиянин стал чемпионом мира.