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Российская конькобежка рассказала о поддержке от соперницы из США

Конькобежка Фаткулина рассказала о поддержке от американки Боу после отстранения россиян

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Конькобежка Ольга Фаткулина рассказала о поддержке иностранных спортсменов после отстранения россиян от международных турниров. Ее слова передает ТАСС.

«Когда нас отстранили, ребята не поехали на чемпионат мира, двое иностранных коллег мне написали, поддержали, так как опять такие события с Россией происходят, сказали, что надо держаться», — поделилась Фаткулина и отметила, что одной из них была ее соперница из США Бриттани Боу.

Фаткулина — серебряный призер Олимпийских игр в Сочи на дистанции 500 метров. Также она становилась чемпионкой мира на дистанции 1000 метров в 2013 году.

1 апреля стало известно, что бывший биатлонист Симон Фуркад порвал флаг Франции и восстановил российский триколор на юниорском чемпионате мира в США. Он объяснил, что решил поддержать российских биатлонистов, так как они были очень расстроены. По его словам, отстранение россиян от международных турниров является контрпродуктивным.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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