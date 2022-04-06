Глава Минобороны назвал Жириновского бескомпромиссным политиком

Глава Минобороны Шойгу назвал лидера ЛДПР Жириновского бескомпромиссным политиком

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был ярким и бескомпромиссным политиком, незаурядным человеком. Он всегда отстаивал национальные интересы, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его комментарий приводится в Telegram-канале Zvezdanews.

По мнению Шойгу, лидера ЛДПР уважали как соратники, так и оппоненты. Все ценили Жириновского за компетентность, твердость характера и убеждений, подчеркнул глава Минобороны.

Жириновский навсегда останется истинным патриотом своей страны, отметил Шойгу. Он передал соболезнования семье, друзьям и соратникам лидера ЛДПР.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Жириновского опытным политиком и энергичным человеком.

О смерти лидера ЛДПР стало известно в среду, 6 апреля, — об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Минздраве заявили, что врачи до последнего боролись за жизнь политика, ему оказывалась вся необходимая помощь.