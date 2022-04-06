В ЛДПР раскрыли подробности об отпевании Жириновского

Врио главы думской фракции ЛДПР Слуцкий: патриарх Кирилл проведет отпевание Жириновского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично проведет отпевание Владимира Жириновского. Такие подробности раскрыл временно исполняющий обязанности думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Слуцкий пояснил, что патриарх Кирилл лично выразил такое желание. Кроме того, в течение 40 дней организационные вопросы по ЛДПР решаться не будут, добавил он.

Жириновский будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Первый замглавы аппарата фракции Алексей Диденко сообщил «Интерфаксу», что прощание с политиком состоится 8 апреля в Колонном зале Дома союзов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал лидера ЛДПР опытным политиком и энергичным человеком.

Глава государства подчеркнул, что Жириновский многое сделал для становления и развития российского парламентаризма и отечественного законодательства.

О смерти Владимира Жириновского стало известно в среду, 6 апреля — об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Минздраве заявили, что врачи до последнего боролись за жизнь политика, ему оказывалась вся необходимая помощь.