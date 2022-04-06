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Ученые объяснили взаимосвязь между нехваткой сна и образованием жира на животе

Ученые из США обнаружили, что нехватка сна увеличивает потребление белка

Фото: Shutterstock

В США ученые провели исследование, которое объяснило взаимосвязь между нехваткой сна и образованием висцерального жира на животе. О результатах сообщает информационное агентство UPI со ссылкой на научный журнал Journal of the American College of Cardiology.

Исследование с участием 12 здоровых людей в возрасте от 19 до 39 лет, не страдающих ожирением, проводилось в период с 2013 по 2018 год. На первом этапе в течение нескольких недель участники не могли спать днем, а ночной сон ограничивался четырьмя часами. На втором этапе сон никак не ограничивался. В период проведения эксперимента ученые контролировали всю пищу, которую употребляли участники.

Было обнаружено, что в условиях ограничения сна потребление белков увеличилось на 13 процентов, а потребление жиров — на 17, в то время как уровень активности оставался более или менее постоянным. Максимальный набранный вес на первом этапе исследования составил около пятисот граммов. При этом висцеральный жир увеличился на 11 процентов. По данным ученых, это связано с тем, что в периоды бодрствования человек продолжает есть, и чем меньше он спит, тем больше ест. Так, в среднем недосыпающие участники потребляли на 300 калорий больше.

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С переходом ко второму этапу исследования, на котором количество сна не ограничивалось, участники стали меньше есть, но висцеральный жир продолжал накапливаться. По словам авторов исследования, этот феномен им только предстоит изучить.

Автор эксперимента, профессор сердечно-сосудистой медицины Виренд Сомерс отметил, что более трети взрослых американцев регулярно не высыпаются из-за особенностей образа жизни, например, из-за работы в ночную смену или увлечения социальными сетями. Подобный режим может привести к увеличению процента висцерального жира в организме. Чтобы этого избежать, Сомерс рекомендовал высыпаться, а в случаях, когда есть недосып, больше двигаться и стараться не переедать.

Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании провели исследование и определили 16 различных видов сна. Все люди, по заключению исследователей, делятся на тех, которые страдают от бессонницы, и тех, кто крепко и спокойно спит всю ночь и не нуждается в дневном сне.

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Евгения Черкасова
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