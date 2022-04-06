Сотрудника ЖКХ отправили в СИЗО за изнасилование двух 11-летних девочек

В Ленобласти задержали 55-летнего электромонтера ЖКХ за насилие над двумя девочками

В Ленинградской области задержали 55-летнего электромонтера ЖКХ за насилие над двумя 11-летними девочками. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям издания, 5 апреля в полицию Бокситогорского района обратилась 25-летняя жительница города Пикалево, которая сообщила, что ее дочь дважды изнасиловал неизвестный: первый раз в сентябре 2021 года на Лесной улице, а второй раз — в марте 2022 года на улице Металлургов. Ранее другая 41-летняя мать рассказала, что в сентябре 2021 года незнакомец совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери на улице Школьной.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след преступника. На время следствия его отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Москве поймали домогавшегося к детям в видеочатах педофила.