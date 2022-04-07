Чимаев провозгласил себя чемпионом UFC

Шведский боец Хамзат Чимаев обвинил чемпиона UFC Камару Усмана в нежелании с ним драться

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев обвинил Камару Усмана в нежелании с ним драться. Слова спортсмена привел MMA Fighting.

Чимаев резко высказался об Усмане во время общения с журналистами перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет в ночь на 10 апреля во Флориде. Шведский боец чеченского происхождения заявил, что действующий чемпион UFC в полусреднем весе избегает поединка с ним. Чимаев провозгласил себя обладателем пояса.

«Я уже чемпион. Он не хочет встречи со мной. Сперва Усман ложится на операцию, теперь рассуждает о боксерском поединке», — подчеркнул Чимаев. Он добавил, что так же ведет себя другой боец дивизиона Леон Эдвардс. «Они всегда находят оправдание. Я уже лучший, и люди это знают», — заключил Чимаев.

Чимаеву предстоит поединок против Гилберта Бернса на UFC 273. Этот бой станет пятым для уроженца Чечни в организации. До этого он одержал четыре досрочных победы.

Всего на счету Чимаева десять побед в десяти поединках. Первые три победы в UFC он одержал за 66 дней, что стало рекордом организации.