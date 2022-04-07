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Пионер хип-хопа признан виновным в убийстве бомжа

Рэпер Kidd Creole признан виновным в убийстве бездомного в Нью-Йорке

Кадр: The Kidd Creole / YouTube

Американский рэпер Kidd Creole (настоящее имя — Натаниэль Гловер), известный как один из пионеров хип-хопа и участник группы Grandmaster Flash and the Furious Five, признан виновным в убийстве бомжа. Судебный процесс над артистом длился почти четыре года, пишет TMZ.

Приговор музыканту будет оглашен 4 мая.

Сторона обвинения утверждала, что Kidd Creole встретил бездомного на улице Нью-Йорка, обменялся с ним парой фраз, после чего дважды ударил мужчину ножом в торс. Он покинул место преступления и отправился в свой офис неподалеку, где поменял одежду и отмыл нож от крови. Далее он сел на метро и выбросил орудие убийства в канализацию у одной из станций. Отмечается, что полиция Нью-Йорка нашла нож на следующий день.

Раненого бездомного вскоре обнаружила группа туристов. Его госпитализировали, однако спасти мужчину не удалось.

Об убийстве впервые стало известно в начале августа 2017-го. Пострадавшему было 55 лет. По словам адвокатов, Гловер решил, что бездомный пристает к нему, и действовал в рамках самообороны.

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Евгений Шульгин
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