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В Британии неизвестные украли топливо для военного корабля

The Sun: в Великобритании украли топливо для военного корабля Bulwark на сумму $326 тыс.

Фото: Peter Nicholls / Reuters

В Великобритании неизвестные украли дизельное топливо, предназначенное для генераторов военного корабля HMS Bulwark. Об этом пишет The Sun со ссылкой на источники.

Хищения происходили на протяжении нескольких недель на фоне увеличения цен на топливо до рекордных уровней. Общая стоимость украденного составила более 250 тысяч фунтов стерлингов (свыше 326 тысяч долларов). К моменту обнаружения недостачи, большая часть украденного была продана на черном рынке, отмечает издание.

Военно-морские эксперты назвали данный инцидент огромным позором для Министерства обороны Великобритании. «В данный момент я бы предпочел, чтобы топливо ушло в Черное море, а не на черный рынок», — признался бывший директор по вопросам боеспособности Минобороны контр-адмирал Крис Пэрри.

«По факту серьезного нарушения безопасности» власти Великобритании начали расследование.

В 2021 году Пентагон заявил о хищении топлива с авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану» в Румынии. Министр обороны Румынии Василе Дынку обвинил в случившемся сами Соединенные Штаты. «Слушайте, это был пункт снабжения где-то за пределами военной базы США. Я бы назвал это небрежностью со стороны американцев — они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой», — сказал он.

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Ксения Назарова
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