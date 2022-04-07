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Страны ЕС поддержали отказ от российского угля

Страны ЕС поддержали отказ от российского угля в рамках пятого пакета санкций против РФ

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Страны Европейского союза (ЕС) поддержали отказ от российского угля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что страны пришли к консенсусу по данному вопросу в ходе подготовки пятого пакета санкций в отношении России.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ не будет препятствовать инициативе ЕС запретить импорт угля из России. За последний месяц страна сократила зависимость от российского топлива как минимум вдвое.

5 апреля стало известно, что исполнительная власть Европейского союза предложила запретить все сухопутные и морские поставки из России, за исключением сельскохозяйственной продукции, гуманитарной помощи и энергетических ресурсов.

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Марина Совина
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