Названы вызывающие вялость и сонливость продукты

Диетологи Янг и Манакер назвали продукты, которые вызывают вялость и сонливость

Диетологи назвали четыре продукта, употребление которых вызывает ощущение вялости. Их рекомендации публикует издание Eat This, Not That!

«Газировка и другие сладкие напитки немедленно вызывают повышение уровня сахара в крови, который сменяется быстрым спадом. Эти колебания уровня сахара могут негативно сказаться на энергичности», — утверждает диетолог Лиза Янг. Вместо газировки она рекомендует пить простую или минеральную воду с газом.

Сладости тоже ведут к повышению уровня сахара в крови и вызывают похожий эффект. «Затем может последовать быстрое падение уровня сахара, из-за которого люди ощущают вялость и общее плохое самочувствие», — говорит автор книги «Поваренная книга для ставших матерью впервые» Лорен Манакер. По ее словам, чем больше ешь сахара, тем сильнее сонливость.

Также опасность представляют нецельнозерновые продукты, основанные на очищенных злаках. «Очищенное зерно, например, в белом хлебе и макаронных изделиях, может привести к низкому уровню энергии. Оно быстро переваривается, что приводит к резкому повышению и затем снижению уровня сахара в крови», — объясняет Янг.

Диетологи рекомендуют отказаться и от жареной курицы. «Это определенно вкусное блюдо, но, поев его, люди чувствуют себя вялыми. Жареную пищу, такую как жареная курица, трудно переварить, и она считается "тяжелой". Сочетание жиров и соли вызывает ощущение тяжести и снижение энергии», — говорит Манакер.

