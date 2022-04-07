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На российском руднике по добыче фосфатов произошел пожар

Более 110 горняков эвакуировали из-за пожара на руднике по добыче фосфатов под Мурманском

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Мурманской области на руднике по добыче фосфатов «Олений ручей» произошел пожар. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

«После возгорания на горизонте 120 метров из рудника выведены на поверхность 112 горнорабочих», — заявил собеседник агентства.

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Он добавил, что пожар ликвидировали, эвакуацией рабочих занимались два отделения горноспасателей.

19 декабря 2021 года пожар произошел на шахте имени Рубана в Кузбассе. На поверхность вывели 128 рабочих, никто не пострадал.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. Тогда погиб 51 человек, еще 106 пострадали. Ростехнадзор сообщил, что к ЧП на шахте могли привести отключение автоматической газовой защиты и фальсификация работы системы газового контроля. Позднее, 22 марта, горняков из «Листвяжной» эвакуировали из-за появления газа на выработке.

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Анастасия Шейкина
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