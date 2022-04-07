Полянский предостерег от исключения России из СПЧ ООН

Полянский предрек разрушительные последствия при приостановке работы России в СПЧ ООН

Первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский предостерег от приостановки работы Российской Федерации в Совете по правам человека (СПЧ ООН). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это знаковое решение США и их союзников может иметь разрушительные последствия для организации в целом. Дипломат отметил, что голосование в Генассамблее ООН по резолюции, подготовленной рядом западных стран, в том числе США, Украиной и Латвией, о приостановке работы России в СПЧ не касается ни российско-украинского конфликта, ни предполагаемых нарушений прав человека со стороны Москвы. Полянский назвал все подобные заявления непроверенными и недоказанными.

В то же время зампостпреда России объяснил, что с учетом количества инсценировок, фейков и провокаций это, скорее, заранее продуманный тактический ход. «Это опасный прецедент, когда группа западных государств пытается навязать другим свои правила и предпочтения», — добавил дипломат.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал возможное исключение России из СПЧ ООН и выразил надежду, что этого не произойдет. Он назвал эту инициативу США «крайне опасной затеей».

5 апреля стало известно, что постпред США Линда Томас-Гринфилд намерена добиваться приостановки членства России в СПЧ ООН по поручению президента Джо Байдена. Согласно сведениям Белого дома, американский лидер «считает, что это нелепо для России — быть членом СПЧ».

В начале марта с таким предложением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.