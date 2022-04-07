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Макгрегор определился с весовой категорией

Макгрегор рассказал, что планирует перейти в полусредний вес после возвращения в октагон

Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор определился с весовой категорией. Об этом он рассказал The Mirror.

Ирландец заявил, что планирует вернуться в октагон и выступать в полусреднем весе. «Полусредний вес — это то, к чему я стремлюсь, я чувствую себя хорошо в этой категории», — объяснил он. Макгрегор отметил, что с нетерпением ждет возвращения в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

Ранее Макгрегор показал, как отрабатывает боксерскую технику вместе с тренером. 33-летний боец пообещал «крушить головы» соперников.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Летом 2021 года он получил травму в поединке с Дастином Порье. Ирландец сломал ногу в концовке первого раунда и не смог продолжить схватку. С тех пор Макгрегор продолжает восстановление.

Дарья Коршунова
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