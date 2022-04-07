Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Куркуму начали использовать для выращивания кровеносных сосудов

В Калифорнийском университете нашли применение куркумину в биоинженерии

Фото: Julia Topp / Unsplash

Биоинженеры из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) нашли применение соединению из куркумы, которое планируют применять для выращивания кровеносных сосудов и других тканей. Результаты исследования опубликованы в ACS Applied Materials and Interfaces.

Ярко-желтое химическое вещество куркумин, которые в промышленности используют в качестве красителя, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и, кроме того, подавляет ангиогенез при злокачественных опухолях. Новая работа ученых выявила, что при его применении совместно с магнитными гидрогелями в культуре стволовых клеток соединение способствует секреции сосудистого эндотелиального фактора роста или VEGF, который помогает расти сосудистым тканям.

Материалы по теме:
На новой волне. Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
На новой волне.Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
12 ноября
Место притяжения. Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
Место притяжения.Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
7 декабря

Возможности применения куркумина в регенерации сосудов вызывали интерес ученых и раньше, однако специалисты Калифорнийского университета смогли это доказать. В ходе испытаний исследователи покрыли магнитные наночастицы оксида железа куркумином, а затем смешали их в биосовместимый гидрогель. После этого инженеры культивировали соединение со стволовыми клетками, которые были получены из костного мозга.

В апреле ученые из Иллинойского университета в Чикаго (США) разработали заменяющие человеческие ткани биочернила, представляющие собой смесь живых клеток и плотного микрогеля, напоминающего по текстуре хлопья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Европарламент призвал полностью отказаться от российского газа
Кадыров прокомментировал присвоение ему звания генерал-лейтенанта
Мурашко рассказал о запасе лекарств в России
Муж предложил жене назвать ребенка в честь знаменитого серийного убийцы
В Швеции показали робота с ракетами
Мурашко объяснил невозможность спасти Жириновского
В России заявили о наступлении «эры ренессанса» внутреннего туризма
Мишустин раскрыл подробности последних дней жизни Жириновского
МИД Финляндии выступил за возвращение России задержанных экспонатов
Международные резервы России выросли на 2 миллиарда долларов за неделю
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.