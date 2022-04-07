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В Госдуме захотели ввести мораторий на гражданство для приезжих из одной страны

Депутат Миронов предложил ввести мораторий на выдачу гражданства РФ жителям Таджикистана

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил ввести временный мораторий на предоставление российского гражданства жителям Таджикистана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе партии.

Он обратил внимание на обнародованные ранее статистические данные о предоставлении гражданства в 2021 году. Так, более половины получателей российских паспортов — это жители Донбасса. «Шокирует другая цифра: 14 процентов, или 103 тысячи, «новых россиян» прибыли из Таджикистана», — заявил Миронов.

Депутат отметил, что с большим уважением относится к народу этой страны, но подавляющее большинство приезжих оттуда не знают русского языка, культуры, традиций и не обладают даже средней квалификацией. По мнению политика, статистика массовой «россификации» уроженцев Таджикистана свидетельствует о широких масштабах коррупции в миграционных подразделениях МВД.

Предложение Миронова заключается в том, чтобы ввести до конца 2023 года мораторий на предоставление гражданства жителям Таджикистана и за это время разобраться с предыдущими случаями выдачи российских паспортов приезжим из этой страны.

«Если гражданство получено с нарушениями, его аннулируют... И, конечно, надо посадить чиновников, нажившихся на этом безобразии», — подытожил он.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» напомнил, что в настоящее время Госдума рассматривает проект закона «О гражданстве Российской Федерации». 5 апреля стало известно, что он был принят в первом чтении.

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Евгения Куликова
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