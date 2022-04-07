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Мурашко рассказал о запасе лекарств в России

Мурашко заявил, что лекарств для льготных категорий в России хватит на срок до 12 месяцев

Фото: Globallookpress.com

Лекарств для льготных категорий граждан в России должно хватить на срок от пяти до 12 месяцев. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, передает в четверг, 7 апреля, ТАСС.

Глава Минздрава также сообщил об имеющихся запасах в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) на более двух месяцев.

До этого глава кабмина Михаил Мишустин отметил, что трудности с поставками импортных лекарств из-за санкций против России носят временный характер.

Сейчас в России производится 77 процентов международных непатентованных жизненно важных лекарственных препаратов, пояснил премьер-министр.

По мнению Мишустина, при жестком транспортном эмбарго и практически закрытой логистике трудности с поставками вполне обоснованы.

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Анна Щербакова
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