Минобороны рассказало об обстреле инфраструктуры ВСУ высокоточным оружием

В Министерстве обороны рассказали о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины

Российские войска из высокоточного оружия обстреляли военную инфраструктуру Украины. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, ракетные удары наносились из Черного моря. Сообщается о четырех выпущенных по инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) крылатых ракетах «Калибр».

Обстрелу подверглись украинские базы горюче-смазочных материалов, с которых «осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и на Донбассе». Удар по этим базам наносился не только с моря, но и с суши. Число жертв среди украинских военных при обстреле не называется.

Ранее Министерство обороны показало видео, запечатлевшее момент пуска «Калибров».

Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что окончание операции зависит от согласия президента Украины Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия.

По данным Минобороны от 25 марта, с начала спецоперации погиб 1351 российский военный.