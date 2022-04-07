В США признали опасность поведения Байдена

Бывший врач Белого дома Джексон назвал состояние Байдена опасным для нацбезопасности США

Когнитивное состояние американского президента Джо Байдена настолько ухудшилось, что его поведение стало представлять опасность для национальной безопасности США. Об этом заявил бывший врач Белого дома, член палаты представителей от Республиканской партии Ронни Джексон в эфире телеканала One America News.

По словам доктора Джексона, Байден демонстрирует не вполне адекватное поведение на фоне угрозы полномасштабного военного конфликта с Россией. Врач заметил, что в таких условиях президент страны должен четко осознавать происходящее. «Я не пытаюсь ставить диагноз, но, по-моему, весь мир видит, что у него есть некоторые проблемы с умственными способностями», — заявил Джексон.

9 февраля группа из 38 конгрессменов от Республиканской партии направила письмо президенту США Джо Байдену с просьбой пройти тест на выявление когнитивных нарушений. Республиканцы уточнили, что были обеспокоены инцидентом, когда Байден оскорбил журналиста во время пресс-конференции.

Это не первый случай, когда Байдена просят проверить умственные способности. 18 июня 2021 года Джексон уже направлял Байдену письмо с требованием доказать, что он «умственно готов» возглавлять страну. В письме бывшего врача Трампа, подписанном еще 13 республиканцами из палаты представителей, говорится об «умственном упадке и забывчивости президента».