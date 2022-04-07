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В Южной Осетии появились билборды в поддержку присоединения к России

В Южной Осетии появились билборды с агитацией за референдум о присоединении к России

Фото: Юлия Шарифулина / ТАСС

В Южной Осетии появились билборды с агитацией в поддержку референдума о присоединении к России. Один из них заметили в Цхинвале, сообщает Telegram-канал ТАСС.

«За Осетию! Россию! Объединение!» — гласит надпись на билборде. Между текстом авторы поместили галочку, стилизованную в цветах флагов России и Южной Осетии.

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о планах республики в скором времени войти в состав России. В связи с этим в республике в ближайшее время намерены провести референдум. По мнению Бибилова, жители поддержат решение о присоединении к России.

Бибилов также сообщил, что идею референдума поддержали депутаты Государственной Думы, сенаторы и другие российские политические деятели.

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Алиса Реброва
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