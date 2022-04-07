Стало известно о штурме полицией Израиля здания с террористом в Тель-Авиве

Полиция штурмует здание в Тель-Авиве, где укрывается устроивший стрельбу террорист

Полиция Израиля штурмует здание в Тель-Авиве, где может укрываться устроивший стрельбу террорист. Об этом стало известно местным СМИ в четверг, 7 апреля, передает РИА Новости.

«Полицейские штурмуют здание в Тель-Авиве, где может укрываться террорист», — говорится в сообщении.

Журналисты уточняют, что террорист мог взять заложников. Один нападавший обезврежен, еще один стрелявший не задержан.

Ранее 7 апреля сообщалось, что число пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве выросло до шести. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Два человека убиты. В центре города усилен патруль из военных и полицейского спецназа, полиция призывает граждан не покидать дома.