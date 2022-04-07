Посол России обвинил США в предвзятости из-за отсутствия огласки статьи NYT

Посол Антонов обвинил США в предвзятости из-за игнорирования расправы над военными РФ

Посол России Анатолий Антонов назвал отсутствие огласки в США статьи The New York Times (NYT) о расправе украинцев над российскими военными предвзятостью Вашингтона. Его мнение опубликовано в Telegram-канале российской дипмиссии.

Он обратил внимание на тот факт, что публикация не получила широкой огласки в США. При этом в случае с постановочной провокацией о якобы преступлениях российских военнослужащих в Буче ситуация была совершенно противоположной. «Показательна равнодушная реакция американских властей со ссылкой на отсутствие подтверждения достоверности видеоролика. Почему-то нет призывов к проведению расследования или наказанию виновных в нарушении международного гуманитарного права», — отметил дипломат.

Посол указал, что такой подход Вашингтона свидетельствует о предвзятом отношении к конфликту на Украине. «Хваленая американская приверженность демократическим принципам и неукоснительному обеспечению прав человека давно превратилась в пустозвонство», — резюмировал он.

6 апреля The New York Times подтвердила подлинность видео, на которой запечатлена расправа украинских бойцов над российскими военными. Как уточняет издание, на видео группа украинских солдат убивает пленных российских военнослужащих неподалеку от деревни к западу от Киева. В частности, украинские военные несколько раз стреляют в, предположительно, солдата ВС РФ, который подает признаки жизни и лежит на дороге. Рядом с ним видны тела еще нескольких военных, вероятно, убитых. По информации газеты, кадры сделаны 30 марта.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что смотрела видеозапись. Однако она отметила, что у нее «нет каких-либо подтверждений или оценок подлинности кадров или публикации».