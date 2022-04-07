Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

NYT рассказала о разногласиях в НАТО насчет дальнейших отношений с Россией

NYT: среди стран НАТО есть разногласия насчет дальнейших отношений с Москвой из-за Украины

Фото: Yves Herman / Reuters

Среди стран НАТО есть разногласия насчет выстраивания дальнейших отношений с Россией из-за ситуации на Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, передает РИА Новости.

По словам собеседников американской газеты, страны Прибалтики и Польша считают необходимым полностью разорвать отношения с Москвой и «поставить Россию на колени». В то же время такие страны НАТО, как Франция, Германия и Турция, рассчитывают на продолжение контактов с Россией.

Ранее обозреватель китайской газеты «Хуаньцю шибао» Че Цзяньсинь заявил, что главная цель Соединенных Штатов — разделить и ослабить Россию. По мнению автора статьи, Вашингтон стремится разжечь идеологическую конфронтацию, создавая иллюзию мнимого врага. Че Цзяньсинь отметил, что обострение ситуации на Украине является новой ловушкой, расставленной США в попытке поглотить Россию и контролировать Европу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США захотели лишить Россию всех доходов от нефти и газа
Европейские власти запутали биржевых торговцев
Стало известно об отказе Японии вводить эмбарго на поставки российского угля
Российское кино предложили экспортировать за рубли
Посол обвинил США в желании запятнать репутацию России
Назван средний возраст вагонов столичного метро
Девушка-гот стала звездой OnlyFans и разбогатела на плевках в мужчин
NYT рассказала о разногласиях в НАТО насчет дальнейших отношений с Россией
Чубайса вызвали в суд
В ООН прокомментировали видео с расправой над российскими солдатами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.