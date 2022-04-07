NYT рассказала о разногласиях в НАТО насчет дальнейших отношений с Россией

NYT: среди стран НАТО есть разногласия насчет дальнейших отношений с Москвой из-за Украины

Среди стран НАТО есть разногласия насчет выстраивания дальнейших отношений с Россией из-за ситуации на Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, передает РИА Новости.

По словам собеседников американской газеты, страны Прибалтики и Польша считают необходимым полностью разорвать отношения с Москвой и «поставить Россию на колени». В то же время такие страны НАТО, как Франция, Германия и Турция, рассчитывают на продолжение контактов с Россией.

Ранее обозреватель китайской газеты «Хуаньцю шибао» Че Цзяньсинь заявил, что главная цель Соединенных Штатов — разделить и ослабить Россию. По мнению автора статьи, Вашингтон стремится разжечь идеологическую конфронтацию, создавая иллюзию мнимого врага. Че Цзяньсинь отметил, что обострение ситуации на Украине является новой ловушкой, расставленной США в попытке поглотить Россию и контролировать Европу.

