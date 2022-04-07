Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Рогозин рассказал о срывающих импортозамещение предприятиях «Роскосмоса»

Рогозин пригрозил уволить глав предприятий, срывающих сроки работ по импортозамещению

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о руководителях предприятий, которые срывают сроки работ по импортозамещению. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе заседания отраслевого оперативного штаба Рогозин рассказал, что с начала спецоперации руководители предприятий разделились на три группы. В первой группе главы перестроились для работы в новых условиях. Вторая продолжила работу в обычном режиме. Гендиректор «Роскосмоса» пригрозил уволить руководителей, которые срывают импортозамещение.

«Есть и третья группа директоров, которая допускает срыв сроков работ по импортозамещению. Это нож в спину нашей ракетно-космической отрасли. Если не сделаете выводов из своего так называемого руководства, то мы с вами расстанемся, несмотря на прошлые ваши заслуги», — заявил Рогозин.

Материалы по теме:
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что выполнение гособоронзаказа остается основной задачей предприятий.

Ранее Дмитрий Рогозин допустил отделение российского сегмента от Международной космической станции (МКС).

В марте генеральный директор «Роскосмоса» заявил, что предприятия корпорации наладят производство продукции, необходимой для авиации, сельского хозяйства, энергетики и медицины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В Греции оценили выступление перед парламентом бойцов «Азова»
Мужчина попытался надругаться над посетительницей фастфуда в Москве
Парфюмер назвала самые привлекательные для противоположного пола ароматы
Названы четыре главных разрушающих дружбу причины
Минфин назвал кражей заморозку резервов России за рубежом
Названы актуальные в любое время года модные летние тренды
Вооруженные силы России взяли под контроль приборостроительный завод на Украине
Минобороны заявило о совместной разработке оружия Украиной и НАТО
Олимпийская чемпионка ответила поддержавшему отстранение россиян Клебо
Женщина заказала пиццу в службе спасения и спасла себе жизнь
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.