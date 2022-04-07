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МИД пригрозил амбарным замком выславшим российских дипломатов странам

Захарова пригрозила амбарным замком на дипмиссиях в ответ на закрытие посольств России

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Если будут закрыты российские посольства, то на дипмиссиях этих стран появятся амбарные замки. Таким образом прокомментировала информацию о высылке российских дипломатов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, те страны, которые решили выслать российских дипломатов, должны быть готовы к ответной реакции, «жесткой и выгодной».

При этом на посольства России невозможно повесить амбарный замок, заявила дипломат. Захарова уточнила, что иначе эти страны «увидят амбарный замок на своих посольствах».

Утром в четверг, 7 апреля, власти Австрии объявили четверых дипломатов из России персонами нон грата. Уточнялось, что они должны будут выехать из страны до 12 апреля. Ранее также стало известно о высылке российских дипломатов из Франции, Германии, Швеции, Италии и остальных стран Европы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дипломатические отношения Москвы с западными странами, возможно, будут разорваны.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. Помимо этого, российских дипломатов начали объявлять персонами нон грата.

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Варвара Кошечкина
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