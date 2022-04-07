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Названы лучшие маленькие смартфоны

Google Pixel 6 стал лучшими компактным смартфоном по версии издания Android Central

Фото: Shutterstock

Журналисты издания Android Central назвали лучшие смартфоны с компактным форм-фактором. Об этом сообщается на сайте издания.

Авторы медиа отметили, что за последние несколько лет большие смартфоны стали нормой индустрии. Однако многие пользователи считают, что более удобно пользоваться маленьким девайсом. По этой причине специалисты выбрали самые подходящие компактные телефоны. Лучшим устройством по версии издания был назван Google Pixel 6. «Соотношение цены и качества смартфона соответствует всем требованиям», — отметили авторы аппарат за 600 долларов.

Лучшим складным вариантом был выбран Samsung Galaxy Z Flip 3, который журналисты оценили за солидные характеристики, достойное время автономной работы и качественную камеру. Самым компактным аппаратом назвали Asus Zenfone 8 — девайс имеет 5,9-дюймовый экран, процессор Snapdragon 888, защиту от влаги по стандарту IP68.

Для пользователей Apple авторы рекомендовали выбрать iPhone SE третьего поколения, который имеет 4,7-дюймовый экран и поддержку 5G. Самым доступным гаджетом рейтинга специалисты определили Moto G Fast, который стоит 200 долларов.

Ранее журналисты издания ZDNet выбрали лучшие недорогие телефоны с поддержкой связи пятого поколения. Авторы назвали наиболее подходящими аппаратами Google Pixel 6 за 600 долларов и оцененный в 300 долларов Samsung Galaxy A13.

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Андрей Ставицкий
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