Стерлинг обвинил Яна в использовании грязных приемов

Чемпион UFC Алджамэйн Стерлинг обвинил Петра Яна в использовании грязных приемов

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамэйн Стерлинг обвинил россиянина Петра Яна в использовании грязных приемов в октагоне. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

32-летний американец заявил, что российский боец дерется грязно. «Надеюсь, в этот раз не будет тычков в глаз и ударов в затылок», — отметил.

«У Яна много боев, где он дергал за волосы соперников и тыкал им в глаз. Он нарушил правила в поединке с Магомедом Магомедовым», — подчеркнул Стерлинг. Американец и россиянин подерутся на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Стерлингу выступит в качестве действующего чемпиона в легчайшем весе.

Стерлинг лишил Яна пояса чемпиона UFC в марте 2021-го. Тогда россиянин нанес запрещенный удар и потерпел поражение путем дисквалификации.