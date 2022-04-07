Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Трактор
1:2
Завершен
Металлург Мг
КХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 3-й матч
РБ Лейпциг
1:1
Завершен
Аталанта
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Брага
1:0
Перерыв
live
Рейнджерс
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Айнтрахт Ф
0:0
Перерыв
live
Барселона
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Вест Хэм Юнайтед
0:0
1-й тайм
live
Лион
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Оттава Сенаторз
Завтра
02:00 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Стерлинг обвинил Яна в использовании грязных приемов

Чемпион UFC Алджамэйн Стерлинг обвинил Петра Яна в использовании грязных приемов

Фото: Jeff Bottari / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамэйн Стерлинг обвинил россиянина Петра Яна в использовании грязных приемов в октагоне. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

32-летний американец заявил, что российский боец дерется грязно. «Надеюсь, в этот раз не будет тычков в глаз и ударов в затылок», — отметил.

«У Яна много боев, где он дергал за волосы соперников и тыкал им в глаз. Он нарушил правила в поединке с Магомедом Магомедовым», — подчеркнул Стерлинг. Американец и россиянин подерутся на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Стерлингу выступит в качестве действующего чемпиона в легчайшем весе.

Стерлинг лишил Яна пояса чемпиона UFC в марте 2021-го. Тогда россиянин нанес запрещенный удар и потерпел поражение путем дисквалификации.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против России
Солист «Отпетых мошенников» рассказал о последнем сообщении Тома Хаоса
Менеджер Емельяненко высказался о возможном бое с Харитоновым
Стало известно о штурме полицией Израиля здания с террористом в Тель-Авиве
Шойгу обсудил Украину с министром обороны Турции
Мишустин призвал снимать качественные патриотические фильмы
Два человека стали жертвами стрельбы в Тель-Авиве
Стерлинг обвинил Яна в использовании грязных приемов
В Москве у россиянина украли чемодан Louis Vuitton с тремя миллионами рублей
МВД объявило о розыске обливших краской главреда «Новой газеты» мужчин
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.