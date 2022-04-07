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Названы актуальные в любое время года модные летние тренды

Who What Wear: сумки-бананы и юбки плиссе стали вечно актуальными летними трендами
Лукбук бренда COS

Лукбук бренда COS. Фото: COS

Модный редактор портала Who What Wear Ханна Алмасси назвала семь летних трендов, которые остаются актуальными в любое время года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналистка составила подборку одежды, обуви и аксессуаров, которые, по ее мнению, не теряют своей популярности вне зависимости от сезона. В частности, в список попали сумки-бананы, тканевые шляпы с ярким принтом и атласные шарфы.

Помимо этого, Алмасси добавила в список клоги — обувь без задника, на массивной подошве. В настоящее время подобные модели представлены в линейках брендов Free People, Michael Kors и Alexander Wang. Еще одной вечно актуальной тенденцией стали плиссированные юбки с искусственно созданными складками, которые появились в коллекциях модных домов Balenciaga, Chloe и Miu Miu.

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Также, согласно материалу, в любое время года можно носить такие вещи, как платье-труба и куртка в байкерском стиле. Отмечается, что данные изделия можно встретить в ассортименте H&M, Off-White и Acne Studios.

Ранее в апреле редакторы Who What Wear перечислили шесть модных трендов лета 2022 года. В список, например, попали разноцветные пиджаки и платья с яркими цветочными принтами. Широкую популярность обретут сандалии и босоножки на шпильках с тонкими ремешками, шелковые юбки длины миди и плетеные объемные сумки.

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Татьяна Карпова
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