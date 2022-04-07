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Похитивший и насиловавший россиянку в подвале мужчина пойдет под суд

Дело нижегородца, который похитил девушку и насиловал в подвале, отправлено в суд

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Уголовное дело жителя Нижнего Новгорода, который похитил россиянку, удерживал ее в подвале и насиловал, направлено в суд. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 7 апреля, сообщили в областном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, мужчина пойдет под суд по трем статьям — «Похищение человека с применением насилия», «Изнасилование и иные действия сексуального характера с применением насилия» и «Подделка госзнака транспортного средства» УК РФ.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода Сергей Свешников летом прошлого года похитил 23-летнюю девушку, с которой договорился о свидании на сайте для знакомств. На встрече он, угрожая ножом, затащил девушку в свою машину и связал ее ноги тросом, а на руки надел наручники.

После этого он отвез ее в подвал своего гаража, где держал с 24 августа до 2 сентября. На протяжении этого времени Свешников неоднократно насиловал жертву. Девушку смогли найти полицейские, которые отреагировали на заявление ее матери о пропаже.

Позже, на стадии следствия, преступник заявил, что оборудованный теплыми полами и мебелью гараж, в котором он держал похищенную, он сделал как место для отдыха с друзьями или убежища после ссоры с супругой. При этом выяснилось, что жена фигуранта знала о существовании гаража, но об оборудованном подвале впервые услышала от следователей.

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Леонид Микуляк
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